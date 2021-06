Tennisturnier in Halle : Krawietz gewinnt im Doppel – Zverev-Bezwinger Humbert holt den Titel im Einzel

Tennisturnier in Halle

Halle An der Seite von Horia Tecau hat Kevin Krawietz erstmals den Doppeltitel beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle gewonnen. Im Einzel gewann überraschend der umgesetzte Franzose Ugo Humbert – nachdem er zuvor die deutsche Nummer eins Alexander Zverev ausgeschaltet hatte.

Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz hat erstmals den Doppeltitel beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle gewonnen. Der 29-Jährige aus Coburg besiegte am Sonntag im Finale mit seinem rumänischen Partner Horia Tecau die ungesetzten Felix Auger-Aliassime (Kanada) und Hubert Hurkacz (Polen mit 7:6 (7:4), 6:4. Die Sieger verwandelten nach 1:29 Stunden den zweiten Matchball. Eine Woche vor dem Start des Wimbledonturniers feierte Krawietz den sechsten Doppeltitel seiner Karriere und den ersten auf Rasen. Das in Halle an drei gesetzte Duo durfte sich zudem über eine Siegprämie von 40 200 Euro freuen.