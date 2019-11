Titel bei den WTA-Finals : Ashleigh Barty holt den Rekord-Jackpot

Shenzhen Ashleigh Barty hat die bislang erfolgreichste Saison ihrer Tennis-Karriere mit dem Titel bei den WTA-Finals in China gesichert. Die Weltranglistenerste besiegte im Finale Elina Switolina und sicherte sich damit ein Rekord-Preisgeld.

Bei der Premiere des Elite-Turniers in Shenzhen wurden insgesamt 14 Millionen Dollar ausgeschüttet - doppelt so viel Preisgeld wie im vergangenen Jahr in Singapur. Die bisherige Bestmarke lag bei 3,85 Millionen Dollar für die Sieger der Einzelkonkurrenzen bei den US Open in New York. In Shenzhen räumten auch die Doppelspieler ab: Für den Halbfinaleinzug darf sich Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) mit ihrer Partnerin Demi Schuurs (Niederlande) 265.000 Dollar teilen.