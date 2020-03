Tennis : Favoritenschreck Friedsam im Finale von Lyon

Köln Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Finale eines WTA-Turniers eingezogen. Ihre Gegnerin steht noch nicht fest.

Die Weltranglisten-136. aus Neuwied besiegte in der Vorschlussrunde des mit 275.000 Dollar dotierten Hallenturniers in Lyon die an Position sieben gesetzte Russin Darja Kassatkina mit 6:3, 3:6, 6:2. Nach 2:05 Stunden verwandelte Friedsam ihren ersten Matchball.