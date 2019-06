Jetzt wartet Sharapova : Angelique Kerber zieht auf Mallorca ins Achtelfinale ein

Palma de Mallorca Angelique Kerber ist als einzige Deutsche beim WTA-Turnier in Mallorca ins Achtelfinale eingezogen. Die Kielerin besiegte belgische Qualifikantin Ysaline Bonaventure aber nur mit viel Mühe. Nun wartet ein dicker Brocken.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) ist beim WTA-Turnier auf Mallorca mit Mühe ins Achtelfinale eingezogen und trifft dort nun auf Rückkehrerin Maria Scharapowa. Die topgesetzte Kerber gewann in der ersten Runde der mit 250.000 Euro dotierten Rasenveranstaltung gegen die belgische Qualifikantin Ysaline Bonaventure mit 7:5, 4:6, 6:2.

Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Scharapowa setzte sich in ihrem ersten Match auf der Tour nach mehr als vier Monaten gegen die Slowakin Viktoria Kuzmova mit 7:6 (10:8), 6:0 durch. Die Russin hatte sich im Februar einer Schulter-Operation unterziehen müssen, ihr bis Dienstag letztes Match hatte sie Ende Januar in St. Petersburg absolviert. Auf Mallorca ist Scharapowa mit einer Wildcard am Start.