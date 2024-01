Entscheidung im Doppel Kerber verliert – Deutschland muss weiter kämpfen

Kerber fand stark in die Partie und gewann nach nur 24 Minuten den ersten Satz. Anschließend aber fing sich die Weltranglisten-20. Garcia und drängte ihre Gegnerin mit aggressivem Angriffsspiel in die Defensive. Kerber, die im Februar ihre Tochter Liana zur Welt gebracht hatte, schien am Ende ein wenig die Kraft auszugehen - nach 1:32 Stunden musste sie sich geschlagen geben.