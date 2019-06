Vorbereitung auf Wimbledon : Kerber kampflos im Finale von Eastbourne

Angelique Kerber beim Tennisturnier in Eastbourne. Foto: Action Images via Reuters/ANDREW COULDRIDGE

Eastbourne Angelique Kerber spielt beim Tennisturnier in Eastbourne um ihren ersten Titel des Jahres. Weil die Tunesierin Ons Jabeur nicht zum Halbfinale angetreten war, steh Kerber kampflos im Finale. Dort wartet aber eine schwere Aufgabe.

Angelique Kerber (31) steht kampflos im Finale des WTA-Turniers in Eastbourne. Die Tunesierin Ons Jabeur trat am Freitag wegen einer Knöchelverletzung nicht zum Halbfinale an. Kerber bestreitet damit am Samstag bei der Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab Montag) ihr zweites Endspiel des Jahres gegen Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 2), die Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 3) klar mit 6:1, 6:2 bezwang.