„Jung fürs Leben, alt fürs Tennisspielen“ : Petkovic will kürzertreten

Petkovic will kürzertreten

Frankfurt/Main Andrea Petkovic will im kommenden Jahr weniger Turniere auf der WTA-Tour spielen. Anfang Dezember beginnt ihre Karriere als TV-Moderatorin.

Die Zeit will Petkovic nutzen, um an ihrer TV-Karriere zu arbeiten. Anfang Dezember moderiert sie zweimal die ZDF-Sportreportage, eine Ausdehnung könne sie sich gut vorstellen. "Wenn die ersten zwei Sendungen im Dezember gut laufen, werde ich mich mit den Verantwortlichen des ZDF zusammensetzen und die Einsätze in meinen Turnierplan einbauen. Tennis ist immer noch meine Priorität", sagte die frühere French-Open-Halbfinalistin.