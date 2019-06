WTA-Turnier auf Mallorca : Petkovic und Friedsam scheitern in Runde eins

Palma de Mallorca Enttäuschender Auftakt für die deutschen Tennis-Damen beim WTA-Turnier in Mallorca. Während Sabine Lisicki es gar nicht ins Hauptfeld geschafft hatte, sind Andrea Petkovic und Anna-Lena Friedsam bereits in der ersten Runde gescheitert.

Andrea Petkovic und Anna-Lena Friedsam sind gleich in der ersten Runde des Rasentennis-Turniers auf Mallorca ausgeschieden. Petkovic verlor am Montag 2:6, 2:6 gegen die an Nummer vier gesetzte Belgierin Elise Mertens. Die Darmstädterin Petkovic war dank einer Wildcard im Hauptfeld der mit 250 000 Dollar dotierten Veranstaltung dabei. Zuvor unterlag Anna-Lena Friedsam 5:7, 3:6 gegen die Chinesin Wang Yafan. Gar nicht erst ins Hauptfeld schaffte es Sabine Lisicki, die einstige Wimbledon-Finalistin scheiterte mit 7:5, 4:6, 4:6 an der 17-jährigen Slowenin Kaja Juvan.