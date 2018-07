Tennis: Andrea Petkovic gewinnt Turnierauftakt in Washington

Tatjana Maria startet am Dienstag : Andrea Petkovic gewinnt Turnierauftakt in Washington

Andrea Petkovic steht in der zweiten Runde des WTA-Turniers in Washington. Foto: AFP

Washington Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat beim Hartplatz-Turnier in Washington das Achtelfinale erreicht. Die 30-Jährige gewann ihre Erstrundenpartie gegen die US-Amerikanerin Jamie Loeb am Montag glatt in zwei Sätzen mit 6:1, 6:1.

Im Achtelfinale des mit 250 000 US-Dollar (214 000 Euro) dotierten Turniers trifft die auf Platz 91 der Weltrangliste stehende Petkovic nun entweder auf die US-Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands oder deren Landsfrau Sloane Stephens.

Die zweite Deutsche im Teilnehmerfeld, Tatjana Maria, startet am Dienstag mit der Partie gegen die Kasachin Julija Putinzewa in das Turnier.

(pabie/dpa)