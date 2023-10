„Sehr müder“ Nachtschwärmer Zverevs Leiden in Peking

Dass ein Großteil der Fans lange ins Bett geflüchtet ist, während Zverev seiner Arbeit nachgeht, ist für den 26-Jährigen keine neue Erfahrung. Im Gegenteil: Ob bei den French Open in Paris oder den US Open in New York - immer wieder musste er in dieser Saison nachts ran, immer wieder kam er nicht vor den Morgenstunden ins Bett.