Tennis Zverev zieht in Halle ins Viertelfinale ein

Fußball-Fan Alexander Zverev hatte am Mittwochabend gleich doppelten Grund zur Freude. Parallel zum zweiten Sieg der deutschen Fußballer bei der Europameisterschaft gegen Ungarn machte der Tennis-Olympiasieger im westfälischen Halle den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Zverev setzte sich in der OWL Arena bei den Terra Wortmann Open im Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 6:4, 7:6 (7:5) durch. Zverev bekommt es nun am Freitag mit dem Franzosen Arthur Fils zu tun, der Dominik Koepfer mit 6:3, 6:4 bezwang.