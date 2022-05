Zwei-Satz-Sieg : Zverev zieht beim Turnier in Madrid ins Halbfinale ein

Zverev zieht beim Turnier in Madrid ins Halbfinale ein

Madrid Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP Masters in Madrid die Runde der letzten Vier erreicht. Gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime präsentierte der Hamburger ansteigende Form und gewann nach zwei Sätzen. Auf wen Zverev nun im Halbfinale trifft.

Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) spielt sich beim Masters in Madrid aus der Formkrise. Der Olympiasieger bezwang den kanadischen Spitzenspieler Felix Auger-Aliassime in der Nacht zum Samstag im Viertelfinale mit 6:3, 7:5 und trifft nun auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.

„Ich denke, das war vielleicht das beste Match der letzten Monate von meiner Seite, außer vielleicht ein bisschen am Ende“, sagte Zverev: „Über anderthalb Sätze habe ich gutes Tennis gespielt und ich hoffe, dass ich so weiterspielen kann.“

Gut zwei Wochen vor Beginn der French Open in Roland Garros trat Zverev nach dem Trainerwechsel zum früheren Sandplatz-Spezialisten Sergi Bruguera lange konzentriert und dominant auf. Er ließ seinen Gegner nie wirklich ins Match kommen, verlor dann beim Stand von 4:1 im zweiten Satz aber kurz den Faden. Doch Zverev kämpfte sich zurück und ersparte sich mit einem dritten Satz eine kräftezehrende Nachtschicht.

Nun geht es für Zverev gegen Tsitsipas, gegen den er von zehn Duellen bislang nur drei gewinnen konnte. In der letzten Partie der beiden beim Masters vor drei Wochen in Monte Carlo siegte der Grieche glatt in zwei Sätzen.