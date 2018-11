Erster deutscher Finaleinzug seit Boris Becker : Zverev wird nach Sieg gegen Federer ausgepfiffen

Alexander Zverev reklamiert während des Matches gegen Roger Federer. Foto: Action Images via Reuters/TONY O'BRIEN

London Alexander Zverev hat beim ATP-Saisonfinale in London durch einen Sieg über Roger Federer das Endspiel erreicht. Sein Sieg wurde durch ein Pfeifkonzert nach dem Matchball überschattet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alexander Zverev kämpfte mit den Tränen. Immer wieder musste er schlucken, bevor er überhaupt antworten konnte. Es waren nicht die Glücksgefühle, die ihn nach einem seiner größten Siege übermannten, Zverev war überfordert von der Wucht der Wut, die ihm von Tausenden Zuschauern entgegenschlug. Dabei hatte der Jungstar gar nichts getan, außer den Publikumsliebling Roger Federer im Halbfinale der ATP Finals in London aus dem Turnier zu werfen.

Anstatt den Erfolg zu bejubeln, der ihn in Boris Beckers riesige Fußstapfen treten lässt, stammelte Zverev eine Entschuldigung ins Mikrofon. Die Zuschauer pfiffen ihn unterdessen aus. "Ich wollte nicht, dass es so endet", sagte Zverev nach dem 7:5, 7:6 (7:5) gegen sein Kindheitsidol aus der Schweiz: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen verloren."

Roger Federer spricht mit dem Balljungen. Foto: AP/Tim Ireland

Was war passiert? Zverev (21) hatte den Schiedsrichter beim Stand von 4:3 im Tiebreak darauf aufmerksam gemacht, dass einem Balljungen ein Ball aus der Tasche gefallen war. Der Ballwechsel musste daraufhin wiederholt werden. Zverev schlug ein Ass. Alles regelgerecht und zwingend notwendig, für die vielen Federer-Fans jedoch ein Anlass, ihrem Frust Ausdruck zu verleihen. "Ich bin sehr traurig, dass das passiert ist", sagte Zverev.

Sein denkwürdiger Finaleinzug rückte nach dem Pfeifkonzert in den Hintergrund, die Szenen erinnerten an die Siegerehrung bei den US Open, als die wütende Reaktion der Zuschauer der jungen Japanerin Naomi Osaka den bislang größten Moment ihrer Karriere verdarb. Zverev muss die Buhrufe abhaken, am Sonntag (19.00 Uhr MEZ/Sky) spielt der gebürtige Hamburger im Finale gegen Novak Djokovic (Serbien) oder Kevin Anderson (Südafrika) um den Titel.

Er ist damit der erste Deutsche seit Tennis-Idol Becker 1996 in Hannover, der diese Chance bekommt. Damals war Zverev nicht einmal geboren. "Ich bin unglaublich stolz", sagte Zverev: "Dafür haben ich und mein Team so hart gearbeitet." Becker ist (noch) der letzte deutsche Sieger beim Turnier der acht Saisonbesten. 1988, 1992 und 1995 hatte er triumphiert, Michael Stich setzte sich 1993 in Frankfurt gegen die Besten der Tenniswelt durch.

Während Zverev die Saison mit einem Knall beenden kann, muss Roger Federer mindestens bis zum kommenden Jahr auf seinen 100. Titel auf der ATP-Tour warten. Der 37-Jährige, sechsmaliger Sieger beim Saisonfinale, haderte nach seiner dritten Niederlage im sechsten Duell mit Zverev mit dem Ende. "Es ist natürlich ein Unterschied, ob man im Ballwechsel ist, oder ein Ass bekommt", sagte Federer.

Foto: Action Images via Reuters/ANDREW COULDRIDGE 53 Bilder Zverev spielt sich gegen Federer ins Finale

Schon am Netz hatte sich Zverev, dem sichtlich unwohl war, bei Federer entschuldigt. "Ich habe ihm gesagt: Halt die Klappe. Dafür gibt es keinen Grund", sagte er 20-malige Grand-Slam-Champion, der sich mit einem gemischten Fazit in den Urlaub verabschiedete. "Es war eine gute Saison mit einigen Enttäuschungen in engen Matches, wie in Paris oder Wimbledon. Aber ich bin glücklich und freue mich aufs neue Jahr", sagte Federer.

Zverev hat dagegen noch ein Match vor der Brust, ehe es in die langersehnten, aber äußerst kurzen Ferien geht. Das bislang größte seines Tennislebens. Und da es nicht gegen Roger Federer geht, darf der Jungstar sogar auf ein wenig Unterstützung hoffen.

(pabie/sid)