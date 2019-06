Tennis : Alexander Zverev will in Halle schwarze Serie durchbrechen

Halle/Westfalen Nach Startschwierigkeiten kommt Alexander Zverev auf Rasen langsam in Fahrt. Auf dem Weg nach Wimbledon will Deutschlands Topspieler aber erst in Halle eine schwarze Serie durchbrechen.

Nein, dem Zufall will Alexander Zverev dieser Tage gar nichts überlassen. Schließlich ist die Rasensaison kurz, die Zeit bis zum Grand-Slam-Highlight in Wimbledon knapp, also muss schon auf dem Zwischenstopp beim Turnier in Halle/Westfalen alles passen - und wenn es nur die richtige Unterkunft ist. "Ich habe mich mit meinem Bruder Mischa extra so geeinigt, dass ich in dem Zimmer drin bin, in dem ich auch war, als ich die beiden Einzelfinals erreichte", verriet Deutschlands Tennisstar.

Doch nicht nur die abergläubische Detailverliebtheit bei der Zimmerwahl zeigt: Der 22-Jährige ist mit großen Zielen nach Ostwestfalen gereist. "Ich stand jetzt viermal im Finale hier, jeweils zweimal im Einzel und im Doppel", erzählte Zverev, ein Sieg sprang nicht heraus. Mit dieser schwarzen Serie soll nun aber Schluss sein: "Jetzt möchte ich auch mal ein Endspiel und einen Titel gewinnen."

Mit dem guten Omen aus dem Hotel im Rücken ist zumindest der erste Schritt geglückt. Beim 6:4, 7:5 gegen den Niederländer Robin Haase startete der Weltranglistenfünfte zwar mit einem mühsamen Arbeitssieg in die Noventi Open, der noch viel Potenzial zur Verbesserung ließ. Aber Zverev weiß auch: "Der Start in die Rasensaison ist immer auch ein bisschen tricky. Man braucht einfach Spielpraxis, um sich an die Verhältnisse zu gewöhnen."

Wie tricky die Umstellung sein kann von der roten Asche auf Gras, vom langsamsten auf den schnellsten Tennisbelag, hatte er vier Tage zuvor nur allzu gut erleben können. Gleich sein erstes Spiel beim Rasenturnier in Stuttgart gegen Dustin Brown ging verloren. Doch statt zu grübeln verlor er keine Zeit und machte sich sogleich mit seinem Coach Ivan Lendl, der die Sandplatzsaison in Europa wegen einer Allergie ausgelassen hatte, wieder ans Werk.

"Ich bin am Abend hierher gefahren. Und dann war ich hier mit Ivan und wir haben fünf bis sechs Stunden am Tag trainiert", berichtete Zverev nach seinem Auftakterfolg am Montag in Halle. Tags zuvor habe das Duo jedoch "nur drei Stunden trainiert", erzählte der ATP-Champion weiter und scherzte: "Das war eigentlich wie ein Tag Pause für mich."

Zverev wirkt gut gelaunt, die größtenteils enttäuschenden Auftritte auf Sand hat er hinter sich gelassen. Auf die leichte Schulter nimmt Zverev aber auch seinen Achtelfinalgegner Steve Johnson nicht, der Philipp Kohlschreiber in der ersten Runde aus dem Turnier geworfen hatte.

Das einzige Duell der beiden ging 2016 in Miami an den US-Amerikaner, doch nicht nur deshalb warnte Zverev: "Er ist jemand, der einen unglaublichen Aufschlag hat, ein sehr gutes Rasenspiel, er hat ein paar Turniere auf Rasen schon gewonnen."

Den Turniersieg auf Gras hat Johnson dem Hamburger noch voraus - mit Zverevs detailverliebter Vorbereitung soll sich das aber schon in Halle ändern.

