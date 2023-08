Beim ATP-Turnier in Cincinnati Zverev verpasst gegen Djokovic den Finaleinzug

In der Weltrangliste würde Djokovic mit einem Finalsieg auf 20 Punkte an den topplatzierten Alcaraz heranrücken. Zverev wird sich in seiner Comeback-Saison nach schwerer Knöchelverletzung weiter Richtung Top Ten auf Platz zwölf nach vorn schieben - und darf immer mehr auf ein Highlight zum Jahresabschluss hoffen. Der Hamburger verbesserte sich im sogenannten Race auf Rang acht, dieser würde zur Teilnahme an den ATP Finals im November in Turin berechtigen.