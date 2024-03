Niederlage gegen Grigor Dimitrow Zverev verpasst Finaleinzug beim Tennisturnier in Miami

Für Zverev geht es nun auf den europäischen Sandplätzen weiter - das Ziel: der Grand-Slam-Höhepunkt in Roland Garros ab dem 26. Mai. In Paris hatte Zverev zuletzt zweimal nacheinander das Halbfinale erreicht, Sand gilt als sein stärkster Belag. Auf dem Weg zu den French Open sind die Turniere in seiner Wahlheimat Monte Carlo und München Zverevs nächste Stationen.