Tennis: Alexander Zverev und Andrea Petkovic in Washington im Halbfinale - andy Murray zieht zurück

Tennis : Zverev und Petkovic in Washington im Halbfinale - Murray zieht zurück

Alexander Zverev gewann seine Viertelfinal-Partie gegen den Japaner Kei Nishikori in drei Sätzen mit 3:6, 6:1, 6:4. Foto: dpa/Nick Wass

Washington Titelverteidiger Alexander Zverev hat beim Tennis-Hartplatz-Turnier in Washington das Halbfinale erreicht. Auch Andrea Petkovic hat die Runde der letzten Vier erreicht. Nicht zu seinem Viertelfinale angetreten ist Andy Murray.

„Wir haben beide großartig gespielt“, sagte der 21-jährige Hamburger nach dem Match, welches aufgrund von Regen für mehr als zwei Stunden unterbrochen wurde. „Ich bin sehr froh, im Halbfinale zu stehen. Hoffentlich kommen noch ein paar weitere gute Tage hier hinzu.“

Im Halbfinale des mit 2,1 Millionen Dollar dotierten Turniers trifft Zverev auf Stefanos Tsitsipas. Der 19-jährige Grieche besiegte im Viertelfinale den Belgier David Goffin in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4.

Nicht mehr dabei ist dagegen Andy Murray (Großbritannien). Der dreimalige Grand-Slam-Sieger hat kurz vor seinem Viertelfinal-Duell beim ATP-Turnier in Washington D.C. gegen den Australier Alex De Minaur zurückgezogen. Zudem sagte der 31-Jährige seinen Start beim in der kommenden Woche beginnenden Turnier in Toronto ab. Als Grund gab er die Anstrengungen von drei Dreisatz-Siegen in der US-Hauptstadt an, bei denen er über acht Stunden auf dem Platz gestanden hatte.

"Ich bin ausgelaugt, nachdem ich in den letzten vier Tagen so viel auf dem Platz war, da ich 18 Monate lang nicht auf Hartplätzen gespielt habe", sagte Murray, der sich im Januar an der Hüfte operieren ließ und letztmals im März 2017 in Indian Wells auf Hartplatz gespielt hatte: "Ich muss auch vorsichtig sein und auf meinen Körper hören, da ich von einer Langzeitverletzung zurückkehre."

Schon nach seinem mühevollen Achtelfinal-Sieg gegen den Rumänen Marius Copil in 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4) hatte der ehemalige Weltranglistenerste einen Rückzug in Betracht gezogen. Nachdem er um 3.02 Uhr in der Nacht (Ortszeit) das Spiel für sich entschieden hatte, weinte der auf Rang 832 des Rankings abgerutschte Brite hemmungslos in ein Handtuch.

Der 19 Jahre alte De Minaur erreichte damit kampflos das Halbfinale in Washington, dort trifft er entweder auf Andrej Rublew (Russland/Nr. 16) oder Denis Kudla (USA).

Andrea Petkovic kämpft Belinda Bencic in Dreisatz-Krimi nieder

Bei den Frauen hat Andrea Petkovic ihre gute Verfassung zum Auftakt der US-Hartplatzsaison erneut unter Beweis gestellt und ist beim WTA-Turnier in Washington D.C. ins Halbfinale vorgerückt. Die 30-Jährige aus Darmstadt schlug Belinda Bencic aus der Schweiz mit 6:3, 2:6, 7:6 (10:8) und trifft nun entweder auf Julia Putinzewa (Kasachstan) oder Swetlana Kusnezowa (Russland).

Im dramatischen Tiebreak im dritten Satz hatte Petkovic bereits mit 5:2 vorn gelegen, ehe Bencic sich zurückkämpfte. Petkovic wehrte in der Folge drei Matchbälle ab und nutzte nach 2:23 Stunden ihren erste Chance, das Match für sich zu entscheiden.

Im Achtelfinale war Petkovic gegen die an Nummer zwei gesetzte US-Open-Siegerin Sloane Stephens aus den USA ein Überraschungscoup gelungen.

Im vergangenen Jahr schaffte die aktuelle Nummer 91 der Welt es bereits bis ins Halbfinale, wo sie gegen ihre Fed-Cup-Kollegin Julia Görges (Bad Oldesloe) verlor.

