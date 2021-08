Olympiasieger bestätigt gute Form : Zverev stürmt ins Viertelfinale von Cincinnati

Cincinnati Alexander Zverev bestätigt weiter seine gute Form. Der Olympiasieger lässt dem Argentinier Guido Pella keine Chance und erreicht in Cincinnati das Viertelfinale.

Olympiasieger Alexander Zverev hat auch sein zweites Match beim ATP-Masters in Cincinnati souverän gewonnen und ist ins Viertelfinale eingezogen. Der Hamburger (Nr. 3), der zum Auftakt ein Freilos hatte, ließ dem Argentinier Guido Pella beim 6:2, 6:3 keine Chance und bewies zwei Wochen vor Beginn der US Open seine gute Form.

In der Runde der letzten Acht geht es für den 24-Jährigen gegen Casper Ruud (Norwegen/Nr. 8), der zuletzt Ende Juli das Turnier in Kitzbühel gewonnen hatte. Der Norweger bezwang in Cincinnati Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 10) in zwei Sätzen.