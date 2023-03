Nächster Schritt Richtung Weltklasse Zverev ist wieder fast der Alte

Zverev will zurück ins sportliche Rampenlicht und gewährt parallel auch TV-Teams zunehmend Einblicke in seine Welt. Am 19. März geht „Zverev - Der Unvollendete“ auf RTL Plus live. Und in der kalifornischen Wüste begleitete ihn auch ein Netflix-Team für die nächste Staffel der Serie „Break Point“. Er will sich darin am liebsten als Sieger präsentieren.