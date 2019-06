Tennis : Zverev souverän im Viertelfinale von Halle

Halle/Westfalen Wie fit ist Alexander Zverev? Das war nach dem Schreckmoment in Halle eine entscheidende Frage. Die deutsche Nummer eins gab mit einem souveränen Sieg über den US-Amerikaner Steve Johnson eine erste Antwort und steht beim Rasenturnier zum dritten Mal im Viertelfinale.

Trotz seiner Knieprobleme spielt Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev am Freitag in Halle um den Halbfinaleinzug. Drei Tage nach seinem Schreckmoment in der Erstrundenpartie zog der Hamburger am Donnerstag mit einem souveränen Erfolg über den US-Amerikaner Steve Johnson in die Runde der besten acht ein. Mit einer geballten Faust quittierte die Nummer fünf der Tennis-Welt das 6:3, 7:5 in 76 Minuten.