ATP-Turnier in Mexiko : Zverev nach Ausraster im Doppel vom Einzelwettbewerb ausgeschlossen

Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev ist wütend. Foto: dpa/Eduardo Verdugo

Update Nach der Erstrunden-Niederlage im Doppel beim ATP-Turnier in Mexiko hat Tennisspieler Alexander Zverev seinem Frust freien Lauf gelassen. Auch der Schiedsrichter blieb vom Wutausbruch des 24-Jährigen nicht verschont. Das hat nun Konsequenzen.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat nach seiner Doppel-Niederlage beim ATP-Turnier in Acapulco die Fassung verloren und seine Wut am Schiedsrichterstuhl ausgelassen. Nach dem 1:2 (2:6, 6:4, 6:10) an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) ließ der 24-Jährige seinem Frust freien Lauf.

Zverev schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark an ("You fucking idiot" – du verdammter Idiot) und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei.

Ausraster von Alexander #Zverev: Beim ATP-Turnier in Acapulco schlägt der Tennisspieler mit seinem Schläger mehrmals auf den Stuhl des Umpire ein. Zusammen mit Marcelo Melo hatte er zuvor gegen das Doppel Glasspool/Heliovaara verloren. @sportschaupic.twitter.com/OTMuHD00AW — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 23, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Dieser Wutausbruch hat nun Konsequenzen für Zverev: Wie die ATP mitteilte, wird die deutsche Nummer eins wegen „unsportlichen Verhaltens“ vom Einzelwettbewerb ausgeschlossen. Der Hamburger darf somit nicht mehr zu seinem Einzel-Achtelfinale gegen Peter Gojowczyk (München) antreten. Gojowczyk zog kampflos ins Viertelfinale ein.

Zverev hatte zuvor in einer historischen Nachtschicht am Dienstag kurz vor 5 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 3:6, 7:6 (12:10) besiegt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen.

(lonn/SID)