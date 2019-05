Titelverteidiger ist raus : Zverev in München im Viertelfinale gescheitert

Zverev in München im Viertelfinale gescheitert

München Niederlage im Viertelfinale, kein Titel-Hattrick beim Heimspiel: Alexander Zverev ist auch beim ATP-Turnier in München vorzeitig gescheitert. Gegen den Chilenen Garin vergab er dabei Matchbälle.

Alexander Zverev ist beim Tennisturnier von München schon im Viertelfinale gescheitert und hat den Sieg-Hattrick bei dem Sandplatzevent verpasst. In einer dramatischen Partie und trotz zwei Matchbällen im dritten Satz unterlag der ATP-Weltmeister am Freitag im Viertelfinale dem Chilenen Cristian Garin mit 4:6, 7:5, 5:7. Nach 2:11 Stunden war die Enttäuschung des an Nummer eins gesetzten Hamburgers perfekt, für den sich ein verpatztes Frühjahr fortsetzte.