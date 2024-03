Tennis Zverev in Miami mühelos im Viertelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Miami das Viertelfinale erreicht. Der Olympiasieger besiegte am Dienstagabend (Ortszeit) den Russen Karen Chatschanow mit 6:1, 6:4. Beide hatten sich 2021 in Tokio im Finale um den Olympiasieg gegenübergestanden, das Zverev 6:3, 6:1 gewann. Auch dieses Mal hatte der Weltranglisten-Fünfte aus Hamburg kaum Probleme mit seinem Gegenspieler: Nach 1:09 Stunden verwandelte Zverev seinen Matchball.