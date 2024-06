Tennis Zverev in Halle nach hartem Kampf im Halbfinale

Alexander Zverev darf weiter von seinem ersten Titel beim Tennis-Turnier in Halle träumen. Der Olympiasieger gewann am Freitag bei den Terra Wortmann Open sein Viertelfinale gegen den Franzosen Arthur Fils nach hartem Kampf mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Zehn Tage vor Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon verwandelte Zverev nach 2:30 Stunden seinen dritten Matchball. Er trifft nun am Samstag im Halbfinale auf den Polen Hubert Hurkacz, der sich gegen den Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (7:5), 6:4 durchsetzte.