Tennis Zverev gelingt souveräner Auftaktsieg in Miami

Tennisprofi Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim Masters-Turnier in Miami souverän gewonnen. Gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime gewann Zverev am Samstag (Ortszeit) mit 6:2, 6:4. In der dritten Runde trifft der an Position vier gesetzte Olympiasieger auf Christopher Eubanks aus den USA.