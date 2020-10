Turnier in London : Zverev für die ATP Finals qualifiziert

London US-Open-Finalist Alexander Zverev hat sich zum vierten Mal in Folge für die ATP Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres qualifiziert. Zwei Plätze für das Turnier in London sind noch frei.

Der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev hat sich zum vierten Mal in Folge für die ATP Finals der besten acht Tennisprofis des Jahres in London (15. bis 22. November) qualifiziert. Der 23 Jahre alte Hamburger hatte den prestigeträchtigen Saisonabschluss 2018 durch einen Finalsieg über Superstar Novak Djokovic gewonnen, die laufende Saison ist mit der Finalteilnahme bei den US Open und dem Halbfinale bei den Australian Open die bislang stärkste in Zverevs Karriere.