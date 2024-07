Tennis Alexander Zverev erreicht das Achtelfinale in Hamburg

Tennisprofi Alexander Zverev steht beim ATP500-Turnier in Hamburg im Achtelfinale. Der 27-Jährige setzte sich in seiner Heimatstadt gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong mit 6:2 und 6:2 durch. In der Runde der besten 16 Spieler trifft der Olympiasieger und Titelverteidiger nun am Donnerstag auf den Franzosen Hugo Gaston.