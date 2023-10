Halbfinale in Peking Zverev bleibt in China auf Erfolgskurs

Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr trifft Zverev auf Medwedew, nach drei Niederlagen (Indian Wells, Monte Carlo und Rom) schlug er seinen russischen Rivalen im August in Cincinnati. Medwedew ist in Top-Form: Nach der Finalniederlage in New York gegen Novak Djokovic (Serbien) schlug er in Peking die stark eingeschätzten Tommy Paul (USA), Alex de Minaur (Australien) und Ugo Humbert (Frankreich).