Rechtstreit mit Ex-Manager noch nicht beigelegt : Tennisprofi Zverev wechselt zu Federer-Agentur

New York Alexander Zverev hat ein neues Management. Kurz vor dem Start der US Open hat der 22-Jährige bekanntgegeben, dass er nun bei Team8, der Agentur von Roger Federer, unter Vertrag steht. Der Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager läuft dagegen noch.

Im Wirbel um sein Management hat der deutsche Tennis-Spitzenspieler Alexander Zverev eine wichtige Weiche für die Zukunft gestellt. Der 22-Jährige teilte am Freitag im Vorfeld der US Open in New York mit, dass er fortan von Team8 vermarktet werde, der von Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer und dessen Manager Tony Godsick gegründeten Agentur. Die Vereinbarung wurde bereits nach dem ATP-Turnier in Zverevs Geburtsstadt Hamburg getroffen.