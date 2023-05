„Reise nicht zu Ende“ Struff will auf Dauer in Tennis-Weltspitze

Belegte der Warsteiner Ende 2022 in der Weltrangliste noch Platz 150, kratzt er nun an den Top 20 - auch wegen des märchenhaften Laufes beim topbesetzten ATP-Turnier in Madrid. Dort war schon der Einzug des Davis-Cup-Spielers in das Finale gegen Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz eine Sensation. „Es waren sehr intensive Tage. Es ist eine Wahnsinnswoche“, berichtete Struff im TV-Sender Sky.