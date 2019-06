Die Niederlagen

Steffi Graf verlor nicht oft - in ihren besten Jahren von 1987 bis 1989 in der ganzen Saison nur zwei bis drei von knapp 80 Spielen. Lediglich in Wimbledon leistete sich Graf bei einem Grand-Slam-Turnier einen Komplettaussetzer, als sie 1994 in der ersten Runde der krassen Außenseiterin Lori McNeil unterlag. 1991 verlor sie gegen Jana Novotna im Viertelfinale der Australian Open in einem dramatischen Match im dritten Satz mit 6:8 und verpasste ihren vierten Turniersieg nacheinander in Australien. Das letzte Grand-Slam-Finale ihrer Karriere verlor sie 1999 in Wimbledon gegen die Amerikanerin Lindsay Davenport. Besonders bitter war die Finalniederlage bei den French Open 1990 gegen die erst 16 Jahre alte Monica Seles. Diese Pleite läutete eine Jahre andauernde Rivalität mit Seles ein.