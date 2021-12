„Sportler des Jahres“ als Ansporn : Das sind Zverevs zwei große Ziele

Alexander Zverev versteht die Auszeichnung zum Sportler des Jahres als Ansporn, 2022 noch etwas draufzupacken. Dafür müssen auch die Weihnachts-Feierlichkeiten kürzer ausfallen.

Statt des schicken schwarzen Smokings zog Alexander Zverev am morgen danach wieder sein gewohntes Trainingsoutfit über. Die Auszeichnung zu Deutschlands Sportler des Jahres, die er in Baden-Baden voller Stolz als erster Tennisspieler seit 30 Jahren entgegengenommen hatte, verstand der Olympiasieger als zusätzlichen Ansporn. Der 24-Jährige will 2022 die nächsten großen Meilensteine erreichen.

"Ich habe zwei Ziele noch vor mir. Das ist ein Grand-Slam-Sieg, und dass ich die Nummer eins der Welt werde. In Australien habe ich die Chance, beides gleichzeitig zu erreichen", sagte Zverev, der auf der Gala von seiner Freundin Sophia Thomalla begleitet wurde: "Deswegen hoffe ich, dass es dort klappen wird." Am zweiten Weihnachtstag setzt er sich schon in den Flieger, am 17. Januar startet das erste Major des Jahres in Melbourne.

Längst hat für Zverev nach einem kurzen Erholungstrip auf die Malediven die Vorbereitung wieder begonnen - zwei Wochen der Schinderei im Kraftraum, auf dem Tennisplatz und auch mal am Strand von Monaco stecken ihm bereits in den Knochen. Zwischendurch stehen für den gebürtigen Hamburger immer mal wieder Trips nach Deutschland an. Am Samstag trat er im Aktuellen Sportstudio des ZDF auf, Sonntag ging es dann noch etwas weiter in den Süden nach Baden-Baden.

Zverev genießt die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, die er sich mit sechs Turniersiegen inklusive des Goldenen Moments bei Olympia in Tokio verdiente. Nicht immer waren die Schlagzeilen um den herausragenden Tennisspieler so positiv, die Anschuldigungen einer Ex-Freundin setzten ihm zu.

Bei der Gala im Kurhaus kriegte er nun das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht, schnappte sich seine Sophia und knutschte sie ab. Und er betonte die enge Bande zu seiner Familie. "Es war ein besonderer Moment, wenn ich solche Trophäen bekomme und meine Familie mit auf der Bühne ist", sagte Zverev: "Deutschland ist so ein erfolgreiches Land, was den Sport angeht. Da zum ersten Mal zum Sportler des Jahres gewählt zu werden, ist sehr besonders für mich."

Er traf den Ton, indem er sich für finanziell schlechter ausgestattete Kollegen und Kolleginnen einsetzte. Tennis sei "eine relativ reiche Sportart im Gegensatz zu vielen anderen olympischen Sportarten", sagte Zverev, der neben Weitspringerin Malaika Mihambo und dem Bahnrad-Vierer der Frauen ausgezeichnet wurde: "Ich hoffe einfach, dass viele Sportarten wie Leichtathletik oder der Radsport bald ein bisschen aufholen - was das Finanzielle angeht, weil die es genauso sehr verdienen wie wir."

Und im Bezug auf ihren Sport ähnlich ticken wie Zverev. Auch Mihambo, die bei den Olympischen Spielen zu Gold sprang und nun zum dritten Mal in Serie Sportlerin des Jahres wurde, verspürte die große Motivation, nachzulegen. "Ich sehe den Sport als innere Meisterschaft", sagte die 27-Jährige, die 2019 auch schon Weltmeisterin war: "Ich bin neugierig, wie weit ich noch springen kann."

