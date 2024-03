„Spannende Reise“ Tennisspielerin Sabine Lisicki ist schwanger

Fast auf den Tag genau drei Jahre vor diesem Erfolg hatte sich Lisicki Ende 2020 beim Turnier in Linz schwer am Knie verletzt und das Kreuzband gerissen. Dies zwang sie zu einer eineinhalbjährigen Auszeit. Ihr zuvor letztes Turnier hatte sie 2014 in Hongkong gewonnen. Auch danach hatte Lisicki immer wieder wegen Verletzungen pausieren müssen. Derzeit ist Lisicki die Nummer 368 der Weltrangliste.