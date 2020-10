Sorgen im deutschen Frauentennis : Nach der „Goldenen Generation“ kommt die große Lücke

Frankfurt Nach dem Rücktritt von Julia Görges muss der Deutsche Tennis Bund allmählich sorgenvoll in die Zukunft blicken. Hinter der Generation um Görges, Kerber und Co. klafft bei den Frauen eine große Lücke.

Wer einen Ausblick auf die drohende düstere Zukunft des deutschen Frauentennis wagen möchte, muss nur die aktuelle Weltrangliste studieren - und etwas Geduld mitbringen. Eine deutsche Spielerin unter 30 Jahren ist in den Top 100 überhaupt nicht zu finden, die beste unter 25 Jahren rangiert gar erst auf Platz 178. Und so wurde dem Deutschen Tennis Bund (DTB) mit dem Rücktritt von Topspielerin Julia Görges schmerzhaft vor Augen geführt: Dem so erfolgsverwöhnten Frauenbereich stehen harte Zeiten bevor.