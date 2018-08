Serena Williams leidet nach Geburt unter Stimmungskrisen

Los Angeles Vor elf Monaten wurde Serena Williams Mutter. Nun hat sie über Stimmungskrisen nach der Geburt gesprochen, die sie belasten.

Tennis-Superstar Serena Williams hat emotionale Stimmungskrisen in ihrer Mutterrolle eingeräumt. Die vergangene Woche sei nicht einfach gewesen, schrieb die 23-malige Grand-Slam-Siegerin auf Instagram: "Meistens fühlte ich mich, als ob ich keine gute Mutter sei." Williams hatte zuvor ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Montreal aus "persönlichen Gründen" abgesagt.

Williams war bereits am vergangenen Dienstag beim Turnier in San Jose in der ersten Runde mit 1:6, 0:6 überraschend deutlich an der Britin Johanna Konta gescheitert. Anschließend hatte die 36-Jährige erklärt: "Ich war ganz klar nicht auf der Höhe. Ich habe gerade zu viele Dinge in meinem Kopf, um (über die Niederlage) schockiert zu sein."