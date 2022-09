Der Durchbruch auf Sand

Was wäre Federers Karriere ohne diesen einen Titel in Paris gewesen, dort, wo Nemesis Nadal stets zu stark war? Viermal standen sich Federer und Nadal im Endspiel der French Open gegenüber, viermal siegte der Spanier. 2009 war Nadal jedoch im Achtelfinale an Robin Söderling gescheitert, Federer nutzte die Chance und holte sich gegen den Schweden mit 6:1, 7:6 (7:1), 6:4 zum ersten und einzigen Mal den Pokal in Roland Garros.