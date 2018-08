Roger Federer siegt bei Rückkehr nach Wimbledon-Aus

Roger Federer kehrt zurück : "Wusste, was ich zu tun habe"

Foto: afp 17 Bilder Das ist Roger Federer

Cincinnati Knapp fünf Wochen nach dem überraschenden Aus in Wimbledon ist Roger Federer mit einem Sieg auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz nutzte die Pause, um neue Kräfte für die anstehenden US-Open zu sammeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

34 Tage lang gönnte sich Roger Federer eine Auszeit von der großen Tennis-Bühne, für den Aufbruch in Richtung der US Open benötigte er gerade mal 72 Minuten. "Es ist schön, wieder ein Match gespielt zu haben", sagte der Superstar nach dem 6:4, 6:4, gegen den Münchner Peter Gojowczyk beim ATP-Masters in Cincinnati: "Jetzt ist mein letztes Match nicht mehr das gegen Anderson."

Der 37-jährige Federer nutzte die knapp fünf Wochen, um seine Viertelfinal-Niederlage gegen den Südafrikaner Kevin Anderson in Wimbledon aufzuarbeiten. Sie habe ihm die Augen geöffnet: Offensiver und mutiger müsse er spielen, "damit ich nicht dauernd in das Fettnäpfchen trete, zu passiv zu agieren", sagte Federer.

Gegen Gojowczyk gelang das zunächst nur phasenweise. Der Schweizer bot dem Weltranglisten-47. auf dem Hartplatz im ersten Durchgang gleich fünf Breakchancen, doch dieser wusste die Steilvorlagen nicht zu nutzen. "Ich bin froh, dass ich ohne Schaden aus diesen Spielen herausgekommen bin", sagte Federer. Sein Arbeitssieg im Zweitrunden-Match, das wusste auch er, geriet aber nie in echte Gefahr.

zurück

weiter

Überhaupt scheint der Schweizer in seiner Pause viel Kraft und Selbstvertrauen gesammelt zu haben. "Ich habe mich sehr gut in diesem ersten Match gefühlt. Ich wusste, was ich zu tun habe", sagte der 20-malige Grand-Slam-Champion. Zugleich wolle er in seinem fortgeschrittenen Tennis-Alter nicht mehr als der große Favorit gelten. "Ich kann nicht jedes Turnier gewinnen. Das ist mit 37 Jahren nicht möglich", sagte er.

Federer war bereits vor zwei Wochen in die USA gereist, um sich an die klimatischen Bedingungen vor Ort zu gewöhnen. Seinen fünf Erfolge in Serie zwischen 2004 und 2008 waren für die aktuelle Nummer zwei der Welt auch die bislang letzten beim Major im Big Apple. "Natürlich sind die US Open das große Ziel", sagte Federer. Cincinnati soll als Durchgangsstation auf dem Weg zum Grand-Slam-Turnier dienen. Start in Flushing Meadows ist am 27. August.

Im Achtelfinale von Cincinnati kämpft er am Donnerstag gegen den Argentinier Leonardo Mayer ums Weiterkommen. Die Chancen auf seinen insgesamt achten Triumph im US-Bundesstaat Ohio stehen gut, von den großen Konkurrenten ist noch der Serbe Novak Djokovic im Feld vertreten. Der Weltranglistenerste Rafael Nadal (Spanien) hatte seine Teilnahme abgesagt, Andy Murray (Großbritannien) schied bereits in der ersten Runde aus.

(sid/sef)