Tennis-Stars befürworten die Strafe : Nadal und Djokovic äußern sich zu Zverev-Ausraster

Hamburg Alexander Zverev sorgte beim ATP-Turnier in Acapulco für einen Skandal. Nach seinem üblen Wutausbruch wurde er disqualifiziert. Nun haben sich auch Rafael Nadal und Novak Djokovic zum Ausraster ihres Tennis-Kollegen geäußert.

Rafael Nadal hält die Disqualifikation von Alexander Zverev in Acapulco für gerechtfertigt. „Ich habe ein gutes Verhältnis zu Alexander“, sagte der Grand-Slam-Rekordchampion nach seinem 6:0, 6:3 im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Stefan Kozlov beim ATP-Turnier in Acapulco: „Aber letztendlich denke ich, dass die Strafe verdient ist. Man kann nicht so handeln, und ich glaube, dass er sich dessen bewusst ist“, sagte Nadal. Der Spanier hofft, dass der Zverev-Ausraster als warnendes Negativbeispiel dienen kann. „Ich hoffe, es ist ein Lernprozess für ihn und für andere junge Spieler, die ihre Nerven verlieren.“

Zverev hatte im mexikanischen Acapulco nach einer Niederlage im Doppel mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen. Bereits zuvor hatte er den italienischen Schiedsrichter Alessandro Germani beleidigt ("You fucking idiot" - du verdammter Idiot). Wegen seines Ausrasters war Zverev nach einem Doppelmatch für das gesamte Turnier gesperrt worden und verlor damit auch die Chance auf die Titelverteidigung im Einzel. Die deutsche Nummer bat danach ausführlich um Entschuldigung . „Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm gegenüber falsch und inakzeptabel war, und ich bin nur von mir selbst enttäuscht.“, schrieb der 24 Jahre alte Hamburger bei Instagram: „Es hätte einfach nicht passieren dürfen, und es gibt keine Entschuldigung“. Er wolle die kommenden Tage nutzen, um über seine „Taten“ nachzudenken und darüber, „wie ich sicherstellen kann, dass so etwas nicht wieder vorkommt“.

Nadal sagte, dass sich Zverev normalerweise nicht so verhalte, wie in den vieldiskutierten Szenen. Der 35-Jährige betonte, dass sich „Millionen von Kindern“ am Verhalten der Sportstars orientierten und sie „mit gutem Beispiel vorangehen“ und ein „Minimum an Respekt“ zeigen müssten.