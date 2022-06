Zum siebten Mal in Serie gewann Nadal dann 2012 die French Open – so oft hat noch kein Spieler in Roland Garros triumphiert. Dagegen kam in Wimbledon in Runde zwei das peinliche Aus gegen den Tschechen Lukas Rosol. Durch diese Niederlage fiel Nadal in der Weltrangliste auf Platz drei zurück.