Rafael Nadal ringt Zverev-Bezwinger Stefanos Tsitsipas im Finale von Toronto nieder

Toronto Im ersten Satz schien es das Finale das ATP-Turniers in Toronto eine klare Sache für Rafael Nadal zu werden. Doch dann drehte der Grieche Stefanos Tsitsipas auf und Nadal musste sich zu seinem 80. ATP-Tour-Titel kämpfen.

Anschließend sagte Nadal seine Teilnahme in dieser Woche in Cincinnati ab. "Ich muss auf meinen Körper achten, damit ich fit und gesund bleibe", sagte der Spanier: "Ich bin meinem guten Freund Andre Silva, dem Turnierdirektor, sehr dankbar für sein Verständnis." Nach Nadals Absage ist Altmeister Roger Federer der topgesetzte Spieler in Cincinnati. Nadals Platz geht an einen Lucky Loser.