Spanier verliert auch zweites Match : Nadal nach zweiter Pleite bei den ATP-Finals schon raus

Turin Der Spanier Rafael Nadal ist bei den ATP-Finals in Turin bereits gescheitert. Am Montag verlor er sein zweites Spiel und durch den Satzgewinn von Casper Ruud kann er nicht mehr die nächste Runde erreichen.

Grand-Slam-Rekordgewinner Rafael Nadal ist beim ATP-Finale der acht besten Tennisprofis des Jahres in Turin früh gescheitert und hat den Sprung zurück an die Spitze der Weltrangliste verpasst. Der 36-jährige Spanier, im Ranking auf Position zwei, unterlag am Dienstag dem Kanadier Felix Auger-Aliassime 3:6, 4:6. Bereits am Sonntag hatte Nadal seine Auftaktpartie in der Grünen Gruppe gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz in zwei Sätzen verloren.