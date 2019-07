Erstrunden-Aus : Tennis-Routinier Kohlschreiber scheitert in Hamburg

Hamburg Für den ältesten Spieler im Feld war das Traditionsturnier in Hamburg schnell vorbei. Philipp Kohlschreiber unterlag nach einer schwachen Leistung im Eiltempo seinem Kontrahenten. Ein Rücktritt kommt für den 35-Jährigen nicht in Frage.

Nach Wildcard-Starter Daniel Altmaier ist auch Routinier Philipp Kohlschreiber beim Hamburger Tennisturnier schon in der ersten Runde gescheitert. Der mit 35 Jahren und neun Monaten älteste Spieler im Feld des Traditionsturniers musste sich am Montag überraschend deutlich dem Ungarn Marton Fucsovics mit 3:6, 0:6 geschlagen geben.

Trotz seiner vierten Erstrunden-Niederlage nacheinander und des enttäuschenden Auftritts in Hamburg denk Kohlschreiber nicht an einen Rücktritt. „Ich stelle mir die Frage nicht. In den letzten Wochen hat mir Tennis zwar nicht viel Freude bereitet, aber ich bin keiner, der aufgibt“, sagte Kohlschreiber nach seinem schwachen Auftritt. Er wolle versuchen, „schon noch ein paar Jährchen zu spielen“. In der Weltrangliste wird Kohlschreiber auf Platz 72 geführt.