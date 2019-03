Turnier in Miami: Gojowczyk und Petkovic fliegen in der ersten Runde raus

Miami Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk und die Darmstädterin Andrea Petkovic sind beim Millionenturnier in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Nach Doha/Katar (gegen Maximilian Marterer) und den Australian Open (gegen Karen Chatschanow) ist es Gojowczyks dritte Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr. Beim Masters in Indian Wells war er vor zehn Tagen in der zweiten Runde mit 1:6, 5:7 an dem späteren Finalisten Roger Federer (Schweiz) gescheitert.