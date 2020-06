Kostenpflichtiger Inhalt: Party trotz Corona-Tour : Zverev zeigt sich unbelehrbar

Alex Zverev während der Adria-Tour. Foto: dpa/Dino Stanin

Meinung Düsseldorf Sechs Tage nachdem die Adria-Tour in einem Fiasko mit vier positiv auf das Coronavirus getesteten Tennis-Profis geendet ist, taucht Alexander Zverev feiernd in Party-Videos auf. Eigentlich hatte er angekündigt, sich in Isolation zu begeben.