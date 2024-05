Pablo Andujar Ex-Tennisprofi spielt noch im Rochusclub

Nach dem wirtschaftlich bedingten Rückzugs des meisters aus der höchsten Spielklasse jetzt also Regionalliga. Da wird auch ordentliches Tennis gespielt, das auch ein Tennis-Rentner, der einst zu den besten Sandplatzspielern der Welt zählte, nicht einfach mal so abspulen kann. „Nach meinem Rückzug von der Tour habe ich nur mit meinen kleinen Söhnen und ab und zu mal als Trainingspartner einiger Profis Tennis gespielt“, offenbart Andujar. „Als aber klar war, dass ich wieder für den Rochusclub spiele, habe ich drei Wochenlang jeden Tag Fitnesstraining gemacht und dreimal wöchentlich auf dem Court gestanden.“ Er habe verschiedene Angebote aus der Senioren-Bundesliga gehabt, aber die haben ihn nicht interessiert. „Als die Angebote kamen, habe ich gar nicht zugehört, mein Platz ist hier, im Rochusclub“, verdeutlicht Andujar. „Ich war 19 als ich hier angefangen habe und der Club, ganz besonders der damalige Teamchef Detlev Irmler, hat mich immer unterstützt auch in den Phasen, in denen ich verletzt war. Der Rochusclub ist meine Tennis-Familie in Deutschland.“ Da sei es für ihn selbstverständlich, dass er in Deutschland nur für den Rochusclub spielen würde. „Es freut mich, wenn man sich an mich als jemanden erinnert, der sich immer gut benommen, der sich mit jedem gut verstanden hat und der sich keine Feinde machte“, erläutert Andujar. „Die besten Lehren aus meinen Tennisjahren ist, für alles dankbar zu sein und jederman zu respektieren.“