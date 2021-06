Ein weiterer Starsportler sagt für Tokio ab : Tennis-Weltranglistendritte Halep verzichtet auf Olympia

Berlin Die Rumänin will sich aufgrund einer Verletzung schonen und hat für die Sommerspiele in Tokio abgesagt. Bereits auf Wimbledon hatte sie verzichtet.

Wegen der Verletzung an der linken Wade, die sich Halep im Mai beim Turnier in Rom im Spiel gegen Angelique Kerber zugezogen hatte, fehlt die einstige Nummer eins der Welt nach ihrer Absage für die French Open nun auch in Wimbledon. Dort hatte die Amerikanerin Serena Williams am Sonntag für Olympia abgesagt. Auch der spanische Star Rafael Nadal wird nicht nach Tokio reisen und schont sich lieber.