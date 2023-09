Ohne verletzten Zverev Davis-Cup-Herren wollen in Relegation „an unser Leistungslimit rankommen“

Nach dem Ausfall von Spitzenspieler Alexander Zverev hat Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vor der Relegationspartie in Bosnien-Herzegowina und dem drohenden Abstieg aus der Weltgruppe gewarnt. „Wir müssen uns top vorbereiten, unsere Hausaufgaben machen und auch an unser Leistungslimit rankommen“, sagte Kohlmann am Mittwoch in Mostar. Am Samstag und Sonntag spielen die deutschen Tennis-Herren dort um den Verbleib in der Gruppe der Top-Nationen.