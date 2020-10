Tennis : Novak Djokovic will Linienrichter abschaffen

Paris Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat sich für die Abschaffung von Linienrichtern im Tennis ausgesprochen. Sie könnten durch Technik ersetzt werden. Bei den US Open war Djokovic disqualifiziert worden, weil er eine Linienrichterin am Kehlkopf getroffen hatte.

Djokovic war bei den US Open in New York disqualifiziert worden, weil er im Frust eine Linienrichterin mit einem Tennisball abgeschossen hätte. Offenbar ist das auch ein Grund, warum er sich für die Abschaffung der Linienrichter ausspricht. „Dann wäre die Gefahr auch nicht mehr so groß, dass ich das tue, was mir in New York passiert ist“, sagte Djokovic mit einem Lächeln.