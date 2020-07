Tennis-Star setzt sich zur Wehr : Djokovic beklagt „Hexenjagd“ und bösartige Kritik nach Adria-Tour

Köln Novak Djokovic bezieht Stellung zur Kritik an seiner Person nach der Adria-Tour. Der Tennis-Weltranglistenerste fühlt sich einer „Hexenjagd“ ausgesetzt. Ob der Serbe bei den US Open Ende August antreten wird, ist noch offen.

Nach überstandener Coronainfektion plant Djokovic derzeit seine Turnierstarts. Ob er bei den US Open Ende August antreten wird, ist noch offen. "Ich weiß es noch nicht, ob ich in New York spielen werde", sagte der dreimalige Turniersieger. Er werde "sicher nicht in Washington oder Cincinnati antreten", fügte der Serbe an. Fest auf seinem Plan stehen dafür die French Open in Paris sowie die weiteren Sandplatzturniere in Madrid und Rom.