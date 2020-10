Lucky Loser blamiert Serben : Djokovic reagiert gelassen auf Debakel gegen Sonego

Köln Beim ATP-Turnier in Wien war Novak Djokovic völlig von der Rolle - und unterlag gegen Lorenzo Sonego glatt in zwei Sätzen. Seine Niederlage nahm der Serbe überraschend gelassen zur Kenntnis.

Djokovic hatte nie zuvor in seiner Karriere weniger Spiele in einem Match über zwei Gewinnsätze geholt als gegen Lucky Loser Sonego. Sein Ziel, das Tennisjahr zum sechsten Mal als Nummer eins zu beenden und so mit seinem Jugendidol Pete Sampras gleichzuziehen, dürfte er dennoch erreicht haben. Rafael Nadal (Spanien) hat wohl nur noch theoretische Chancen, Djokovic von der Spitze zu verdrängen.

Der Serbe hatte sich in der Wiener Stadthalle seltsam wenig gegen die Niederlage zur Wehr gesetzt. Sonego war es egal, für ihn war es "der beste Sieg meines Lebens. Novak ist der beste Spieler der Welt, aber heute habe ich so, so gut gespielt", sagte der Weltranglisten-42., der in der Qualifikation ausgeschieden und nur durch die Absage des Argentiniers Diego Schwartzman ins Hauptfeld gerückt war. Am Samstag spielt Sonego um den Einzug ins Endspiel.